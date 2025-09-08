Lunedì 8 Settembre 2025

8 set 2025
Sa'ar, 'accettata proposta Trump, Hamas deponga armi'

'Alcuni leader europei vogliono fine guerra incondizionata'

Parlando da Budapest insieme con l'omologo Peter Szijjarto, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar afferma che Israele "ha detto sì all'ultima proposta di accordo con Hamas". "Siamo pronti ad accettare un accordo completo che porrebbe fine alla guerra, sulla base della decisione del governo. Le condizioni sono "il ritorno dei nostri ostaggi e che Hamas deponga le armi". "Ma ci sono leader europei che ci chiedono di porre fine alla guerra ora, praticamente incondizionatamente", afferma.

