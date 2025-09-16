Sa'ar a Von der Leyen,'inquietante che lei rafforzi Hamas'

Martedì 16 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
16 set 2025
Lettera dopo proposta su sospensione Accordo Ue-Israele

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, criticandola per "aver rafforzato" Hamas attraverso la proposta di fare pressione su Israele sospendendo le disposizioni commerciali dell'Accordo di associazione Ue-Israele, alla vigilia dell'adozione da parte dei commissari. "È profondamente inquietante che lei, portando avanti una tale proposta, stia di fatto rafforzando un'organizzazione terroristica responsabile e colpevole di crimini orrendi, mentre Israele - partner storico dell'Ue - sta combattendo una guerra esistenziale", ha scritto Sa'ar.

