Sa'ar a Kiev, 'condanniamo gli attacchi della Russia sui civili'

Il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Sa'ar, durante un incontro oggi a Kiev con il suo omologo ucraino Andriy Sybiha, ha dichiarato "noi condanniamo gli attacchi della Russia sui civili. Chiediamo una pace stabile e sostenibile, che garantisca la sicurezza dell'Ucraina". Lo riferisce il Jerusalem Post.

Prima dell'incontro, Sa'ar ha visitato il memoriale Muro dei Caduti, dove il ministro ha deposto una corona. I due ministri hanno visitato anche il memoriale dell'Holodomor, il genocidio ucraino voluto da Stalin all'inizio degli anni Trenta. Durante l'incontro, Sa'ar ha presentato al collega ucraino il rapporto Dinah sulle violenze sessuali commesse da Hamas il 7 ottobre.

"Siamo stati il primo paese ad aprire un ospedale da campo in Ucraina - ha detto Sa'ar -. Abbiamo mandato generatori, cibo, acqua ed equipaggiamento invernale. Due settimane fa, ho incaricato il mio ministero di fornire sistemi mobili di purificazione all'Ucraina orientale, dopo che le sue infrastrutture sono state danneggiate dai bombardamenti russi. Questo sarà fatto rapidamente. Abbiamo mandato esperti per l'assistenza post-traumatica e la resilienza. Abbiamo fornito cure mediche in Israele a ucraini feriti. Israele sta con l'Ucraina e il suo popolo".