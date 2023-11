Ryanair, problema per l'Italia pochi voli, no addizionale

"L'Italia non ha un problema di tariffe, ma ha un problema di capienza, di mancanza di posti. Per garantire tariffe basse in Italia serve ridurre i costi che ci sono per le compagnie aeree ma questo purtroppo non sta avvenendo. L'Italia non è competitiva. Il governo deve rendersi conto di questo. Non c'entra l'algoritmo, è roba senza senso, si sta abbaiando alla cosa sbagliata". Lo ha detto il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, in un colloquio con l'ANSA, sollecitando quindi il governo ad "abolire" l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Il manager irlandese ha fatto anche presente che il costo dei controllori del traffico aereo in Italia è del 70% più alto che in Spagna.