Rutte, 'Mosca aiuta il programma nucleare della Nord Corea'

"Il crescente allineamento di Russia, Cina, Corea del Nord e Iran evidenzia la natura globale delle minacce che dobbiamo affrontare, compresa l'escalation dei pericoli della guerra in corso in Ucraina. In cambio di truppe e armi, la Russia sta fornendo alla Corea del Nord sostegno per i suoi programmi missilistici e nucleari. Questi sviluppi potrebbero destabilizzare la penisola coreana e minacciare persino gli Stati Uniti. La guerra illegale della Russia in Ucraina minaccia tutti noi". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte al termine della ministeriale esteri.