Giovedì 23 Ottobre 2025

23 ott 2025
Rutte, 'la Nato sostiene Ucraina ma vogliamo che guerra finisca'

'Russi e ucraini soffrono, non è sostenibile'

"Ciò che la Nato sta facendo è cercare collettivamente di sostenere l'Ucraina in questa lotta. Ma ovviamente tutti noi vogliamo che questa guerra finisca. Il mese scorso, ad esempio, i russi hanno perso oltre 20.000 persone. Quindi questo non è sostenibile". Lo ha detto Mark Rutte parlando con i giornalisti alla Casa Bianca dopo l'incontro con Donald Trump.

"E anche gli ucraini, ovviamente, soffrono molto oggi. Abbiamo visto missili russi colpire un asilo in Ucraina e ferire gravemente delle persone. Tutto questo è estremamente triste e deve finire", ha aggiunto il segretario della Nato.

"Sono assolutamente convinto che, con una pressione costante, riusciremo a trovare un punto d'incontro per concordare un cessate il fuoco, e che ci saranno altri colloqui, come avete visto nelle ultime due settimane" ha proseguito Rutte.

