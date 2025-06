Rutte, 'il percorso di Kiev verso la Nato resta valido'

Il "percorso irreversibile" dell'Ucraina verso la Nato è stato concordato l'anno scorso al vertice di Washington e "sarà valido anche giovedì". Lo ha detto il segretario generale Mark Rutte alla vigilia del vertice Nato all'Aja, precisando che Kiev deve avere ciò che serve per "difendersi dalla Russia" oggi ed esercitare "deterrenza" in futuro. "Dal Canada e dall'Europa sono già stati promessi 35 miliardi di aiuti militari per il 2025", ha aggiunto.