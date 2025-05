"Oggi abbiamo affrontato in profondità alcune della questioni chiave per il vertice dell'Aja, tra cui aumentare la spesa nella difesa, che è un tema chiave, sarà uno dei risultati chiave del summit". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte al termine della ministeriale. "Ci deve essere un percorso credibile per gli obiettivi che concorderemo all'Aja, sia sulla difesa classica che sulla sicurezza in generale".