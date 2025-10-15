Mercoledì 15 Ottobre 2025

15 ott 2025
15 ott 2025
  3. Rutte, 'aiuti militari a Kiev in linea con l'anno scorso'

Rutte, 'aiuti militari a Kiev in linea con l'anno scorso'

"Il sostegno all'Ucraina non è diminuito, è in linea con quello fornito l'anno scorso". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivando alla ministeriale difesa in contrasto con quanto affermato in un report del Kiel Institute. "Oggi poi ho tutte le ragioni per ritenere che molti altri Paesi aderiranno all'iniziativa Purl lanciata questa estate", ha detto. "Si tratta di mezzi cruciali, tra cui i sistemi di difesa aerea e in particolare gli intercettori. È importante che l'Ucraina garantisca alla popolazione civile e alle infrastrutture strategiche la massima protezione possibile contro i continui attacchi russi".

