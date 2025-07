Rutte, 'accordo per armi importante, logico che europei paghino'

"E' totalmente logico volere che gli europei paghino. Questo significa che l'Ucraina potrà mettere le mani su apparecchiature militari, munizioni. Questo è molto importante". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte alla Casa Bianca insieme al presidente Donald Trump, commentando l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti in seno alla Nato. Presentando l'accordo, Trump ha minacciato tariffe secondarie al 100% contro la Russia se non ci sarà un accordo entro 50 giorni. "E' veramente terribile. 700 droni al giorno e questo non è per obiettivi militari ma per creare panico" ha detto Rutte ribadendo che l'Ucraina vuole la pace, "Non c'è dubbio sul fatto che vogliono un accordo".