Russia sollecita gli USA a revocare sanzioni su Aeroflot per voli diretti

La Russia ha chiesto agli Stati Uniti di revocare le sanzioni sulla Aeroflot per consentire la ripresa dei voli diretti tra i due Paesi, ma finora non ha avuto risposta. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dall'agenzia Ria Novosti. Lavrov ha precisato che la proposta è stata avanzata "oltre un mese fa", prima di un incontro a Riad tra le parti. "Gli americani lo hanno accettato, ma finora non abbiamo visto alcun passo reciproco", ha aggiunto.