Russia schiera oltre 50.000 soldati a Sumy, Zelensky chiede vertice con Trump e Putin

La Russia sta schierando "più di 50.000" soldati sulla linea del fronte intorno alla regione di confine nord-orientale di Sumy, dove l'esercito di Mosca ha conquistato diversi insediamenti nel tentativo di stabilire una "zona cuscinetto" all'interno del territorio ucraino: lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Ora stanno radunando truppe anche in direzione di Sumy. Più di 50.000", ha dichiarato Zelensky ai media.

Il leader ucraino ha inoltre chiesto un vertice a tre con i presidenti statunitense Donald Trump e russo Vladimir Putin, nel tentativo di costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. "Se Putin non è a suo agio con un incontro bilaterale, o se tutti vogliono che sia un incontro trilaterale, non mi dispiace. Sono pronto per qualsiasi formato", ha detto Zelensky, aggiungendo che "vorrebbe molto" che Trump colpisse i settori bancario e dell'energia russi con un pacchetto di rigide sanzioni, in risposta all'ondata di raid aerei russi e al rifiuto di Mosca di accettare un cessate il fuoco.