Russia rifiuta negoziati di buona fede, continua l'aggressione verso l'Ucraina

"La Russia mostra ancora di rifiutare dei negoziati in buona fede. La lista di richieste mostra che intende continuare l'aggressione nei confronti dell'Ucraina. La Russia si aspetta concessioni immediate" al suo memorandum "e non c'è rispetto dell'integrità e della sovranità dell'Ucraina". Lo ha detto la portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Anitta Hipper nel corso del briefing con la stampa. La portavoce della Commissione Paula Pinho ha aggiunto che "le prossime settimane" mostreranno se da parte di Mosca c'è davvero "la volontà" a negoziare.