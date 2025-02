Russia: "Non venderemo mai i territori ucraini occupati", afferma il Cremlino

Il Cremlino ha avvertito oggi che la Russia "non venderà mai" i territori ucraini che occupa, circa il 20% del Paese, mentre russi e americani hanno avviato colloqui bilaterali per porre fine al conflitto. "La cosa più importante per noi è che le persone (in questi territori, ndr) hanno deciso da tempo di unirsi alla Russia. E nessuno venderà mai questi territori", ha detto il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, alla televisione di stato, il che significa che Mosca non intende fare alcuna concessione su queste conquiste militari.