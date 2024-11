Russia: morta veterana della foto 'Madonna di Brandeburgo'

E' morta oggi all'età di 100 anni una veterana russa della Seconda guerra mondiale, Maria Limanskaya, ritratta in una famosa foto davanti alla porta di Brandeburgo a Berlino mentre dirige il traffico pochi giorni prima della capitolazione del Terzo Reich. La donna è deceduta nella regione russa di Saratov, dove viveva, secondo quanto reso noto dal governatore. L'immagine, diventata famosa con il titolo di 'La Madonna di Brandeburgo', fu scattata dal fotografo della Tass Yevgeny Khaldey il 2 maggio del 1945. Limanskaya, arruolatasi come volontaria all'età di 18 anni, fu impiegata all'inizio per cucire le divise dei soldati e successivamente divenne una regolatrice del traffico delle truppe. Il suo battesimo del fuoco avvenne a Bataysk, nella regione di Rostov, dove, sotto il fuoco nemico, diresse i soldati che attraversavano il Don. Prese parte anche alla battaglia di Stalingrado e ad altre a Simferopoli, in Bielorussia e in Polonia, prima di raggiungere Berlino.