2 nov 2025
Russia, monitoriamo attentamente gli sviluppi in Venezuela

Replica a WP su richiesta armi da parte di Maduro a Mosca

La Russia sta monitorando attentamente la situazione in Venezuela in relazione alle pressioni militari statunitensi: lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.

"Stiamo monitorando attentamente la situazione in Venezuela", ha affermato Peskov commentando l'articolo del Washington Post secondo cui il presidente venezuelano Nicolas Maduro avrebbe inviato una richiesta al leader russo Vladimir Putin per la fornitura di missili, radar e aerei, sullo sfondo delle minacce statunitensi al suo Paese.

