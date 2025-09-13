Sabato 13 Settembre 2025

Bruno Vespa
13 set 2025
Russia lancia navicella militare nello spazio 'per studi Difesa'

Razzo vettore Soyuz 'decollato con successo' da Plesetsk

Le autorità militari aerospaziali russe hanno lanciato nella notte un razzo vettore Soyuz 2.1b con una navicella spaziale militare dallo spazioporto di Plesetsk, nel nord-ovest della Russia. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa in una nota citata dalla Tass. Ha aggiunto che il razzo trasportava una navicella spaziale Mozhaets-6 destinata agli studi di astronavigazione "nell'interesse del Ministero della Difesa russo".

