Russia chiede colloqui con Ucraina a Istanbul escludendo Turchia e USA

Una fonte diplomatica ucraina afferma che la Russia chiede colloqui solo con l'Ucraina a Istanbul, senza la presenza della Turchia e degli Stati Uniti. E ciò dimostra che Mosca sta "indebolendo gli sforzi di pace", sostiene la fonte ripresa da Sky News.

"Questo ci fa dubitare se Putin li abbia inviati per risolvere i problemi o solo per rallentare il processo. C'è solo un motivo per cui i russi dovrebbero aver paura di avere gli Stati Uniti nella stanza: sono venuti per rallentare il processo, non per risolvere i problemi, e vogliono nasconderlo agli Stati Uniti".