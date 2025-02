Russia attende dettagli su piano di Trump per controllare Gaza

La Russia non commenta per ora l'annuncio di Donald Trump di voler controllare la Striscia di Gaza, dicendo che occorre "aspettare di conoscere i dettagli". "A questo proposito - ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe - dovremmo aspettare di conoscere alcuni dettagli, per sapere se stiamo parlando di un piano d'azione coerente". Ha aggiunto che "ci sono 1,2 milioni di palestinesi che vivono lì, e questa è la questione principale". "Queste - ha insistito Peskov - sono le persone a cui è stata promessa una soluzione statale al problema del Medio Oriente dalle relative risoluzioni del Cs dell'Onu.