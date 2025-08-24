Domenica 24 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

24 ago 2025

24 ago 2025
Russia, abbattuti droni verso Mosca e San Pietroburgo

Uav intercettati sulla regione di Leningrado

Le autorità russe hanno riferito che le difese aeree hanno abbattuto un drone in volo verso Mosca e altri Uav verso San Pietroburgo e la regione di Leningrado. "Le difese aeree hanno abbattuto un drone in volo verso Mosca. I servizi di pronto intervento stanno lavorando sul luogo dell'incidente", ha scritto il sindaco Sergey Sobyanin sul suo canale Max, citato dalla Tass.

Il governatore della città di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha riferito sui social media che due Uav sono stati abbattuti sulla città, mentre sei droni sono stati intercettati sulla regione di Leningrado. Per gli attacchi, sono state introdotte per un breve periodo restrizioni temporanee all'aeroporto di Pulkovo.

