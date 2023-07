Russia, 6 morti nello scoppio in una fabbrica di esplosivi

Almeno sei persone sono morte ed altre due risultano ferite nell'esplosione avvenuta nello stabilimento di Promisintez, nella regione di Samara, nella Russia centrale, secondo fonti dei servizi di emergenza citate dalla Tass. La fabbrica, localizzata nella città di Chapaevsk, è uno dei principali siti per la produzione di esplosivi in Russia. L'esplosione è avvenuta durante i lavori per la riparazione dell'impianto, ha detto un portavoce dei servizi di emergenza all'agenzia Ria Novosti.