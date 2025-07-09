Russia: 3 morti e 7 feriti in attacco ucraino a Kursk

Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un attacco ucraino che ha colpito la città russa di Kursk, affermano le autorità locali citate dall'agenzia di stampa Tass. Il governatore regionale ad interim Alexander Khinshtein specifica che le vittime sono tre uomini e che tra i feriti ce ne sono cinque in gravi condizioni, tra cui un bambino di cinque anni. Diverse case nel distretto di Zheleznodorozhny a Kursk sono state danneggiate dai frammenti di un drone ucraino abbattuto, aggiunge il sindaco ad interim Sergey Kotlyarov.