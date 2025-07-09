Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaRiarmo GermaniaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
Ultima oraRussia: 3 morti e 7 feriti in attacco ucraino a Kursk
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Russia: 3 morti e 7 feriti in attacco ucraino a Kursk

Russia: 3 morti e 7 feriti in attacco ucraino a Kursk

Cinque persone in gravi condizioni, anche un bambino

Cinque persone in gravi condizioni, anche un bambino

Cinque persone in gravi condizioni, anche un bambino

Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un attacco ucraino che ha colpito la città russa di Kursk, affermano le autorità locali citate dall'agenzia di stampa Tass. Il governatore regionale ad interim Alexander Khinshtein specifica che le vittime sono tre uomini e che tra i feriti ce ne sono cinque in gravi condizioni, tra cui un bambino di cinque anni. Diverse case nel distretto di Zheleznodorozhny a Kursk sono state danneggiate dai frammenti di un drone ucraino abbattuto, aggiunge il sindaco ad interim Sergey Kotlyarov.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina