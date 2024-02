Russia: 21 anni a americano per abusi sessuali sui figli

Un tribunale di Mosca ha condannato a 21 anni di reclusione un cittadino americano, David Thomas Barnes, ritenendolo colpevole di abusi sessuali sui propri figli, che all'epoca dei fatti avevano meno di 6 anni. Lo riferisce l'agenzia Tass, precisando che gli abusi sarebbero stati commessi tra il 2014 e il 2018 da Barnes in Texas, dove i figli erano stati portati per fargli visita. Ad accusarlo è stata l'ex moglie russa con la quale Barnes era impegnato in una disputa legale sulla custodia dei ragazzi. L'uomo è stato arrestato nel 2022 in Russia, dove era arrivato con un visto turistico.