Ruolo chiave dell'Esercito per gli ostaggi in Egitto L'Egitto sta svolgendo un ruolo chiave nella liberazione di ostaggi israeliani a Gaza e nella ricerca dei dispersi. Il portavoce militare ha ringraziato l'Egitto e la Croce Rossa per gli sforzi efficienti. La liberazione di tutti gli ostaggi ha la massima priorità.