Ruffini, 15 miliardi di crediti edilizi truffa

"Complessivamente i crediti oggetto di truffa sono stati circa 15 miliardi, di cui 8,6 sono stati oggetto di sequestri preventivi e 6,3 sospesi e scartati dalla piattaforma di cessione dei crediti da quando è stata attivata": lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione alla commissione finanze del Senato, rispondendo a una domanda dei senatori. Di questi crediti truffaldini, ha spiegato Ruffini, "non tutti sono stati utilizzati per non pagare le imposte" perché il credito inesistente può essere stato acquistato dal cessionario senza attenzione, per usarlo in seguito per pagare le imposte, ma può essersi accorto prima di usarlo che era inesistente e "quindi potrebbe non esserci danno all'erario", ha detto.