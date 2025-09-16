Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Robert Redford mortoFigli Robert RedfordIsraele a GazaKatia Buchicchio Miss ItaliaManovra 2025 stipendi
Acquista il giornale
Ultima oraRubio, 'via i visti a chi celebra morti come quella di Kirk'
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Rubio, 'via i visti a chi celebra morti come quella di Kirk'

Rubio, 'via i visti a chi celebra morti come quella di Kirk'

'Perché volerli nel nostro Paese, come turista o altro?'

'Perché volerli nel nostro Paese, come turista o altro?'

'Perché volerli nel nostro Paese, come turista o altro?'

Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che il Dipartimento di Stato ha iniziato a negare i visti ai cittadini stranieri che hanno pubblicato online messaggi di approvazione di omicidi, tra cui quello di Charlie Kirk, l'attivista conservatore. "Voglio che tutti ci pensino per un momento, ok? Siete lì fuori a festeggiare l'assassinio a sangue freddo di qualcuno", ha detto. "Perché dovremmo volere qualcuno del genere nel nostro Paese, come turista o altro?", ha osservato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia