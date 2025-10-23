Rubio, valutiamo mandato Onu per forze straniere a Gaza

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, atteso in Israele, ha dichiarato che l'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di richiedere un mandato alle Nazioni Unite per l'invio di una forza di sicurezza internazionale a Gaza. Lo riporta il New York Times. Parlando ai giornalisti prima di partire dalla Joint Base di Andrews, Rubio ha affermato che "rivolgersi potenzialmente all'Onu e ottenere il mandato internazionale" è un passo avanti verso la "costruzione di forze di sicurezza di difesa internazionali".