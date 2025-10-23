Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Omicidio CollegnoCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraRubio, valutiamo mandato Onu per forze straniere a Gaza
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Rubio, valutiamo mandato Onu per forze straniere a Gaza

Rubio, valutiamo mandato Onu per forze straniere a Gaza

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, atteso in Israele, ha dichiarato che l'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di...

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, atteso in Israele, ha dichiarato che l'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di...

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, atteso in Israele, ha dichiarato che l'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di...

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, atteso in Israele, ha dichiarato che l'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di richiedere un mandato alle Nazioni Unite per l'invio di una forza di sicurezza internazionale a Gaza. Lo riporta il New York Times. Parlando ai giornalisti prima di partire dalla Joint Base di Andrews, Rubio ha affermato che "rivolgersi potenzialmente all'Onu e ottenere il mandato internazionale" è un passo avanti verso la "costruzione di forze di sicurezza di difesa internazionali".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza