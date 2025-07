Rubio, tibetani scelgano capi religiosi senza interferenze

Gli Stati Uniti "rimangono fermamente impegnati a promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei tibetani. Sosteniamo gli sforzi per preservare il distinto patrimonio linguistico, culturale e religioso, inclusa la loro capacità di scegliere e venerare liberamente i propri leader religiosi senza interferenze". Lo afferma il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un messaggio di auguri alla vigilia del compleanno del Dalai Lama, destinato ad alzare la tensione con la Cina sulla successione del leader spirituale. Gli Usa "porgono i migliori auguri a Sua Santità il Dalai Lama per il suo 90/o compleanno".