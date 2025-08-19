Martedì 19 Agosto 2025

Beppe Boni
19 ago 2025
Rubio, 'non diamo più armi a Kiev, ora gliele vendiamo'

'E i Paesi europei le pagano attraverso la Nato'

"Non diamo più armi all'Ucraina. Non diamo più denaro all'Ucraina. Ora vendiamo loro armi e i Paesi europei le pagano attraverso la Nato. Stanno usando la Nato per acquistare le armi e trasferirle all'Ucraina. Questo è un altro grande cambiamento rispetto al modo in cui è stata affrontata questa guerra solo pochi anni fa, ad esempio sotto l'amministrazione Biden": lo ha detto in un'intervista a Fox News il segretario di Stato americano, Marco Rubio.

UcrainaNato