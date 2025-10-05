Domenica 5 Ottobre 2025

5 ott 2025
Rubio, 'Israele smetta di bombardare per rilascio ostaggi'

'Non si possono liberare nel bel mezzo di una guerra'

Israele deve smettere di bombardare Gaza affinché Hamas possa rilasciare gli ostaggi: è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio. "Penso che gli israeliani e tutti gli altri riconoscano che non si possono rilasciare gli ostaggi nel bel mezzo di un attacco - ha detto Rubio al talk show della Cbs 'Face the Nation' -, quindi gli attacchi dovranno cessare. Non può esserci una guerra in corso nel mezzo". (ANSA-AFP).

GazaHamas