Rsu Teatro La Fenice, sciopero venerdì 17 ottobre

La Rsu, unitamente alle organizzazioni sindacali, del Teatro La Fenice "proclama lo sciopero per venerdì 17 ottobre, in concomitanza con la prima di Wozzeck. Alle ore 18,00 si terrà un'assemblea pubblica, in luogo che sarà comunicato nei prossimi giorni, aperta anche ai colleghi delle altre istituzioni culturali che hanno espresso solidarietà al Teatro La Fenice e all'intera cittadinanza".

La Rsu Teatro La Fenice ha "ribadito la richiesta di revocare la nomina del maestro Venezi a direttore musicale, come deliberato dall'ultima assemblea generale" in apertura dell'incontro di oggi con i vertici del Teatro La Fenice, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, a seguito dello stato di agitazione proclamato il 27 settembre.

"Il sindaco ha proposto di avviare un percorso conoscitivo con il nuovo direttore designato, confermandone tuttavia la nomina. La Rsu e le Ooss hanno dichiarato la propria disponibilità a intraprendere tale percorso solo a seguito della revoca preventiva della nomina del direttore musicale" spiega la Rsu in una nota.