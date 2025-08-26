Rottamazioni, 47 miliardi di rate non versate, 33 di incassi

A fronte di oltre 111 miliardi di gettito previsto complessivamente dalle quattro Rottamazioni varate dal 2016 ci sono stati circa 33 miliardi di incassi. Ma, i mancati versamenti delle rate dopo aver attivato la sanatoria superano i 47 miliardi. E' quanto emerge dalle tabelle elaborate dalla Corte dei Conti sui dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione contenute nei volumi che accompagnano la Relazione sul rendiconto generale dello Stato.

Dall'ultima rottamazione, la quater, sono stati incassati al 31 dicembre 2024 complessivamente 12,2 miliardi, dato che evidenzia "una adesione (e quindi al momento anche una riscossione) superiore alle stime contenute nella relazione tecnica" della legge che introdusse l'ultima definizione agevolata. Ma ci sono altri 11,2 miliardi di rate scadute nel 2023 e 2024 che non sono mai stati versati e "probabilmente una quota cospicua delle adesioni alla rottamazione è finalizzata a ritardare la riscossione coattiva".