Rottamazione, non potrà aderire chi in regola con quater

Chi al 30 settembre risulta in regola con i versamenti della Rottamazione quater non potrà sospendere i pagamenti e passare alla nuova Rottamazione, la quinquies, annunciata dal governo e in arrivo con la prossima legge di bilancio. Lo si apprende da fonti qualificate. I debiti già "indicati" nelle domande di rottamazione quater per i quali i pagamenti previsti sono regolari non potranno infatti essere inseriti nella domande della Rottamazione quinquies.