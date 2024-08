Ronaldo sbarca su YouTube, 11 milioni di iscritti in poche ore

Cristiano Ronaldo ha lanciato il suo canale YouTube, che con mezza giornata ha già raggiunto oltre 11 milioni di iscritti. Il calciatore portoghese ha finora caricato 19 video. Il più cliccato è stato visto 7,5 milioni di volte in 12 ore. Il 39enne cinque volte vincitore del Pallone d'oro ha dato l'annuncio del suo sbarco sulla piattaforma ieri pomeriggio sui suoi altri canali social: "L'attesa è finita. Il mio canale YouTube è finalmente arrivato! SIUUU iscriviti e unisciti a me in questo nuovo viaggio", ha scritto il calciatore del club saudita Al Nassr. Cr7 ha 112,6 milioni di follower su X, 170 milioni su Facebook e 636 milioni su Instagram.