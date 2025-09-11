Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
11 set 2025

Romeo, le Regioni che governiamo devono restare alla Lega
11 set 2025
Romeo, le Regioni che governiamo devono restare alla Lega

Anche senza il terzo mandato devono restare al nostro partito

Anche senza il terzo mandato devono restare al nostro partito

Anche senza il terzo mandato devono restare al nostro partito

"In Lombardia si vota tra tre anni, mi sembra un po' presto e frettoloso mettere le due cose sullo stesso tavolo". Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo parlando delle prossime elezioni regionali e dell'ipotesi che Fdi possa chiedere la presidenza della Lombardia.

"Alle ultime regionali, sommando i voti della Lega a quelli della lista di Fontana, siamo andati molto vicini ai numeri di Fratelli d'Italia. Rispetto le legittime rivendicazioni degli alleati, ma anche noi abbiamo il diritto di rivendicare il fatto di voler proseguire con i nostri presidenti di Regione".

Insomma, "noi vogliamo mantenere le Regioni che governiamo, anche senza il terzo mandato - conclude Romeo -. Devono restare alla Lega, poi eventuali compensazioni si possono trovare in altri contesti".

