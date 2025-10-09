Romeo, in Lombardia il candidato sarà della Lega

"Quando arriverà il 2028 sceglieremo insieme il candidato migliore. Ma lo ripeto, sarà un candidato della Lega". Lo afferma in un'intervista a Brescia Oggi il segretario della Lega Lombarda, il senatore Massimiliano Romeo, parlando dell'eventualità che la Lombardia passi a un candidato di Fratelli d'Italia.

Uno 'scambio', dopo che è stato ufficializzato il candidato leghista per le Regionali in Veneto, che lascia "perplesso" Romeo visto che "Veneto e Lombardia sono due realtà diverse. Non sono due pedine da muovere sullo stesso tavolo. Questo è un ragionamento sbagliato nel metodo e nel merito".

La Lombardia "è dove è nata la Lega, se dovessimo perdere la guida della Regione, la Lega rischierebbe di perdersi. Non è una questione di voti, ma di radici. La Lombardia per la Lega è simbolo di radicamento profondo" insiste Romeo, sottolineando che la premier Giorgia Meloni "sa bene che la Lega è un alleato fondamentale, se vuole rafforzare la sua maggioranza deve tenerne conto, non può permettersi di indebolire un alleato".

E comunque "la Lombardia vale di più di qualche ministero romano - conclude Romeo bollando come "follia" l'ipotesi di un voto anticipato in Regione -. Chiediamo che venga rispettato ciò che è nostro. Se la Lombardia funziona, va confermata la Lega. Punto".