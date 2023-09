Romania, nuovi attacchi molto vicini alla nostra frontiera

Nuovi attacchi contro l'Ucraina si sono verificati oggi "molto vicino" al confine con la Romania. Lo ha detto il presidente di questo Paese Ue, membro della Nato, il giorno dopo la caduta di droni esplosivi russi sul Danubio. "Oggi abbiamo avuto di nuovo degli attacchi, mi ha riferito il ministro della Difesa, e sono stati registrati a 800 metri dal nostro confine. Quindi molto, molto vicini", ha precisato Klaus Iohannis in una conferenza stampa insieme al primo ministro lussemburghese Xavier Bettel. Iohannis ha poi nuovamente smentito la notizia di ieri secondo cui droni russi sarebbero caduti ed esplosi in territorio romeno, come sostenuto da fonti ucraine. : "Non vi è stato né un drone né alcun pezzo di questo dispositivo che sia giunto sul territorio della Romania" - ha dichiarato -. "Se cadesse qualcosa sul territorio Nato si saprebbe esattamente chi, cosa e quando dovrà agire", ha aggiunto.