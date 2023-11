Roma vince 3-1 contro Udinese in Serie A.

Una "LuPa" da quinto posto. La vittoria della Roma contro l'Udinese, che lancia i giallorossi ai confini della zona Champions, porta infatti la firma della coppia gol di José Mourinho: Dybala-Lukaku. E se il primo ha segnato la rete del 2-1, il secondo ha giocato di sponda trovando l'argentino in area di rigore per piazzare la botta decisiva. Il colpo del ko, poi, è stato messo a segno da El Shaarawy al 90' con il definitivo 3-1, ancora nei minuti finali dopo una gara condotta, gestita e con il rischio di pareggiarla per l'unica disattenzione commessa nella partita che aveva portato al pari momentaneo di Thauvin. La prima rete della Roma era stata segnata da Mancini con un colpo di testa, che è una specialità tra le fila giallorosse, visto che con quello di oggi la Roma è diventata la squadra che ha segnato più gol in questo campionato di testa (7), superando anche la Fiorentina con la quale condivideva il primato prima della gara dell'Olimpico.