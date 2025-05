Roma: tre condanne e un'assoluzione nel processo per tortura e maltrattamenti al Cem

Tre condanne e una assoluzione. E' quanto disposto dal gup di Roma nel processo, svolto con rito abbreviato, nei confronti di operatori sociosanitari impiegati nel Centro di Educazione Motoria (Cem) arrestati nel luglio del 2024 dai carabinieri di Roma con le accuse, a vario titolo, di tortura e maltrattamenti ai danni di pazienti affetti da gravi patologie psicofisiche. Il giudice ha inflitto condanne comprese tra i 3 anni e 4 mesi e i 2 anni e 4 mesi. L'assoluzione è arrivata con la formula "per non avere commesso il fatto". Nel procedimento si è costituita parte civile la Croce Rossa che aveva fatto scattare l'indagine con una denuncia su quanto avveniva al Cem. Per questa vicenda due imputati sono già stati rinviati a giudizio mentre in quattro hanno patteggiato, due di loro a 4 anni per il reato di tortura. Per altri due operatori finiti nell'inchiesta patteggiamento a 2 anni con sospensione della pena "previo percorso di recupero".