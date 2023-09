Roma, rispetta Berlino o Dublino non sarà più accolta

L'Italia non sta rispettando le riammissioni previste dal sistema di Dublino. Per questo motivo, anche noi non accoglieremo altri rifugiati provenienti dall'Italia con il meccanismo di solidarietà. La ministra tedesca dell'Interno, Nancy Faeser, ha ribadito questo concetto durante una trasmissione di Zdf. Faeser ha inoltre aggiunto che Berlino attende che Roma "venga di nuovo incontro a noi" per adempiere ai "suoi impegni".