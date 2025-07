Rogo fuori controllo a Cipro, due morti e decine di evacuati

Due persone sono morte e decine di altre sono state evacuate dalle loro case, a causa di un incendio che continua a divampare sulle colline sopra Limassol, la seconda maggiore città a Cipro, scrive il Cyprus Mail, confermando che il rogo è ancora fuori controllo. Le due vittime sono state trovate in un'auto bruciata sulla strada tra i villaggi di Monagri e Alassa.

Il portavoce dei vigili del fuoco Andreas Kettis ha intanto dichiarato che l'incendio rimane "fuori controllo" vicino al villaggio di Arsos, con nuovi roghi registrati vicino al villaggio di Koilani, nei pressi della diga di Kourris e a Kivides. "Sono in contatto con il ministro per la Protezione civile e l'Agricoltura di Cipro Maria Panagiotou a proposito della richiesta di aiuto avanzata a noi attraverso il Meccanismo unionale di Bruxelles per l'emergenza incendi in quell'isola". Lo afferma il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. "Ho assicurato ampia disponibilità del governo italiano e del nostro Dipartimento a collaborare -precisa - intervenendo con propri velivoli antincendio, se già dalle prossime ore le condizioni di emergenza in Italia dovessero consentirlo".