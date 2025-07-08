Rogo alla periferia della Maddalena, evacuazioni via mare

Alcune abitazioni sono state fatte evacuare alla periferia della Maddalena, nel nord Sardegna, a causa di un incendio che è divampato vicino alle abitazioni. Le persone sono state soccorse anche a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto che sta dando supporto al sindaco Fabio Lai che ha deciso l'evacuazione immediata delle case minacciate dal fuoco. Sul posto, coordinati dal Corpo forestale, stanno intervenendo l'elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa di Alà dei Sardi ed è atteso l'arrivo anche di un Canadair appena partito da Olbia. Secondo le prime informazioni le fiamme, sospinte dal forte vento di maestrale, si sono sviluppate a ridosso del campo sportivo in località Moneta, di fronte all'Isola di Caprera, poco distante dalle case.