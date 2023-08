Roghi Corano, Gb allerta viaggiatori, rischi attentati in Svezia

Il sito del governo britannico dedicato ai cittadini che intendono viaggiare all'estero ha oggi aggiornato lo status per la Svezia, avvertendo di una aumentata minaccia terroristica per il Paese. "È molto probabile che terroristi tentino di compiere attentati in Svezia. Gli attacchi potrebbero essere indiscriminati, anche in luoghi frequentati da stranieri." c'è scritto sul sito, dove si ricorda che le autorità svedesi hanno già sventato diversi tentativi e fatto arresti preventivi. La minaccia terroristica viene legata al rogo di copie del Corano attuata ripetutamente da manifestanti. Un'azione simile è programmata per domani a Stoccolma.