Giovedì 28 Agosto 2025

Maurizio Sacconi
28 ago 2025
Roccella, presto misure Governo contro siti sessisti

Potenzieremo iniziative per monitoraggio queste situazioni

"Assumeremo e potenzieremo iniziative specifiche per il monitoraggio di situazioni di questo tipo, la segnalazione alle autorità competenti a cominciare dalla magistratura e l'individuazione degli strumenti più efficaci per il contrasto di questa barbarie del terzo millennio". Lo annuncia la ministra alla Famiglia e Pari Opportunità Eugenia Roccella in merito agli episodi di siti e pagine social che in questi giorni hanno "conquistato il disonore delle cronache". "Faremo di tutto - aggiunge - per rafforzare ancora di più l'azione che fin dal primo giorno ci vede impegnati, insieme all'intero Parlamento, con tutte le nostre forze".

