La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
14 set 2025
Robinson scherzò dopo omicidio Kirk, 'è stato il mio sosia'

Nyt, era in una chat con un conoscente

Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, il presunto omicida Tyler Robinson, scherzò in una chat con un conoscente dicendo che era stato il suo "sosia". Lo scrive il New York Times. L'FBI aveva appena pubblicato immagini di un giovane con berretto e occhiali che si allontanava dalla Utah Valley University, chiedendo aiuto per identificarlo. Taggando Robinson su Discord, una piattaforma di messaggistica, il conoscente allegò le immagini e scrisse "wya — dove sei?" suggerendo che Robinson assomigliasse al ricercato. Lui rispose entro un minuto. Il suo "sosia", scrisse apparentemente scherzando, stava cercando di "mettermi nei guai".

