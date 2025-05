Roberto Vannacci solleva il tema della femminilità tossica dopo tragedia a Napoli

"Quando un uomo uccide una donna qualcuno lo vorrebbe chiamare femminicidio e si tira in ballo la mascolinità tossica. Ma quando una donna uccide una donna a causa di una relazione sentimentale (per così dire) come mai nessuno fa paragoni e promuove l'espressione di femminilità tossica?". Lo chiede con un post su Facebook il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci. Il suo ragionamento prende lo spunto dalla tragedia avvenuta il 23 maggio scorso alla periferia est di Napoli che ha visto Ilaria Capezzuto sparare alla sua compagna, Daniela Strazzullo (deceduta il giorno dopo) per poi togliersi la vita con la stessa arma.

"Quando io dico che una delle cause più accreditate di questo genere di crimini è l'aver educato dei giovani deboli e l'aver elevato la debolezza ad una virtù - conclude Vannacci - vengo confermato da queste purtroppo tragiche vicende".