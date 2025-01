Roberto Vannacci registra il marchio 'Il mondo al contrario' e discute il futuro con la Lega

"Forse quando uno registra un marchio divorzia dalla moglie? Ho registrato un marchio, 'Il mondo al contrario' perché è il mio marchio, è il titolo del libro e quindi voglio essere sicuro che venga utilizzato secondo i princìpi che io sposo". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, parlamentare europeo della Lega, prima di incontrare a Arezzo Sandro Mugnai, l'uomo che il 5 gennaio 2023 uccise il vicino che con una ruspa gli voleva demolire la casa. Mugnai è accusato di omicidio volontario.

Rispetto al marchio, a chi chiedeva se Vannacci alle Regionali toscane del 2025 sarà con la Lega o fuori, l'europarlamentare ha detto: "Non ne abbiamo ancora parlato, ne discuteremo tecnicamente, io sono nella Lega, vedremo il modo per presentare la nostra formazione nel modo più efficace possibile in Toscana, dove ci saremo, saremo influenti e sicuramente determinanti".