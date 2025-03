Roberto Morassut invita a Ventotene per omaggiare i padri dell'Europa

"Sento il dovere, dopo i fatti di ieri, di rendere omaggio ai padri dell'Europa a Ventotene. Sento il dovere come europeista e antifascista eletto nel Lazio e nel centro sud di recarmi con tutti i democratici, d'intesa con il Partito Democratico del Lazio, davanti alla tomba di Spinelli per ricordare la grandezza del patrimonio che ci hanno lasciato i padri dell'Europa e che non può essere macchiato dall'ignoranza e dall'arroganza di questo governo. Tutti a Ventotene domenica 23 marzo!". Così il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut, che lancia la proposta di andare a rendere omaggio ai padri dell'Europa in risposta alle parole pronunciate da Giorgia Meloni.