Roberto Benigni presenta 'Il Sogno': Europa come visione condivisa

ROBERTO BENIGNI E MICHELE BALLERIN, CON STEFANO ANDREOLI, IL SOGNO. L'EUROPA S'È DESTA! (EINAUDI STILE LIBERO)

Un viaggio travolgente attraverso l'idea di Europa, non solo come geografia o istituzione, ma come visione, come orizzonte condiviso, come casa comune. Diventa un libro in una versione ampliata e arricchita lo spettacolo 'Il Sogno' con cui Roberto Benigni ha emozionato milioni di telespettatori su Rai1. Con 8 capitoli in più 'Il sogno. L'Europa s'è desta!', in libreria per Einaudi Stile Libero il 17 giugno, scritto da Benigni con lo scrittore e saggista Michela Ballerin e con l'autore televisivo Stefano Andreoli, non è una semplice trascrizione dello show tv, ma si arricchisce di nuove riflessioni, aneddoti e momenti poetici.

Benigni ci accompagna, con la concretezza delle argomentazioni e la profondità della poesia, in un appassionato resoconto dei fatti e dei personaggi - spesso poco conosciuti - che hanno saputo pensare controcorrente e immaginare un mondo nuovo: da Giuseppe Garibaldi agli eroi di Ventotene, da Jean Monnet a Sofia Corradi, ideatrice del progetto Erasmus.

La pagina scritta permette agli autori di offrirci un racconto molto più circostanziato a livello storico, di colmare lacune e rendere giustizia a personaggi italiani ed europei determinanti per la storia del nostro continente, senza però perdere la spontaneità del linguaggio parlato e la forte carica emotiva che ha reso celebre lo spettacolo.

Il Sogno è un invito alla consapevolezza, un antidoto alla contemporanea disillusione nei confronti dell'Europa. Un messaggio di speranza e responsabilità, che illumina la strada per affrontare senza paura le sfide di oggi. Perché il sogno continui.