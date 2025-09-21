Robert F.Kennedy jr paragona Kirk a Gesù Cristo

Il Segretario Usa della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. ha ricordato la "devozione di Charlie Kirk al suo Dio" durante il discorso alla cerimonia commemorativa di Kirk e ha tracciato un parallelo tra la vita dell'attivista politico assassinato e quella di Gesù Cristo. "Cristo è morto a 33 anni, ma ha cambiato la traiettoria della storia", ha detto il segretario. "Charlie è morto a 31 anni. Anche lui ora ha cambiato la traiettoria della storia", ha affermato Rfk jr.