Europa, ultima fermata

Europa, ultima fermata
21 set 2025
21 set 2025
Robert F.Kennedy jr paragona Kirk a Gesù Cristo

'Anche Charlie ora ha cambiato la traiettoria della Storia'

Il Segretario Usa della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. ha ricordato la "devozione di Charlie Kirk al suo Dio" durante il discorso alla cerimonia commemorativa di Kirk e ha tracciato un parallelo tra la vita dell'attivista politico assassinato e quella di Gesù Cristo. "Cristo è morto a 33 anni, ma ha cambiato la traiettoria della storia", ha detto il segretario. "Charlie è morto a 31 anni. Anche lui ora ha cambiato la traiettoria della storia", ha affermato Rfk jr.

